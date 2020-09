Aufmerksame Seniorin lässt Telefonbetrüger abblitzen

Am Mittwochabend erhielt eine 72-jährige Rentnerin in Rieneck einen Anruf, der angeblich durch die Polizeistation Gemünden stammte. Ihr wurde mitgeteilt, dass in der Nähe ein Einbruch stattgefunden habe. Der Anrufer wollte weitere Einzelheiten über die Verhältnisse der Dame wissen. Diese roch aber sofort denn Braten, sagte dem Anrufer deutlich, was von ihm halte und legte auf. Die Kriminalpolizei Würzburg führt die weiteren Ermittlungen.

Polizei klärt Spirituosen-Diebstahl von Juni

Zum Diebstahl von hochwertigen Spirituosen vom 13.06.2020 in Gemünden konnte nun durch die Spurenauswertung ein 28jähriger Täter ermittelt werden. Er hatte zusammen mit zwei weiteren Männern Whisky und Champagner im Wert von fast 700 EUR entwendet. Der identifizierte Täter verbüßt seit Mitte Juni wegen einer anderen Straftat eine Haftstrafe.

Wildunfälleim Dienstbereich der Polizeistation Gemünden

Am Steinbusch in Rieneck kollidierte eine Pkw-Fahrerin mit zwei Frischlingen, die die Fahrbahn überquerten. Die Tiere wurden dabei getötet. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Zwischen Gemünden und Schönau wurde ein Reh von einem Pkw erfasst und ebenfalls getötet. Am Pkw ist ein Schaden von ca. 5000 EUR.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden