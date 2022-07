Am Mittwochmittag (27. Juli 2022) kontrollierte eine Streife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen in der Gräfenhäuser Straße in Darmstadt einen VW-Oldtimer. "Schon beim ersten Blick trauten die Ordnungshüter kaum ihren Augen", berichtet die Polizei. Unter dem Antriebsbereich seines 52 Jahre alten Autos hatte der Besitzer eine Auflaufform als Ölwanne montiert - mittels mehrerer Drähte freischwebend. Die Auflaufform sollte wohl möglicherweise auslaufendes Öl auffangen.

Auch die Polizisten konnten beim Anblick dieser Konstruktion ihre Heiterkeit "nicht gänzlich verbergen". Dennoch belehrten sie den Fahrer über eventuelle Folgen für nachfolgende Autofahrer, falls die Konstruktion aus- oder abfallen würde. Sie verpflichteten den Fahrer, seinen Oldtimer in den nächsten Tagen bei der Polizei vorzuführen - ohne Auflaufform, mit gescheiter Ölwanne. Die Beamten gestatteten dem Oldtimer-Fan die Weiterfahrt bis zu seiner nah gelegenen Wohnung.

mai