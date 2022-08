Aufgeplatzte OP-Wunde: Einsatz am Aschaffenburger Hauptbahnhof

Die Beamten stellten in der Haupthalle eine 51-jährige männliche Person fest, welche kurze Zeit zuvor einen operativen Eingriff an seinem Bein hatte. Die Wunde der Person war wieder aufgeplatzt und es kam zu einem massiven Blutaustritt an der Wunde. Aufgrund des besonders hohen Blutverlustes wurde durch die Beamten ein spezielles Rettungsmittel, genannt Tourniquet, eingesetzt, an welchem die Beamten speziell geschult sind. Dieses Rettungsmittel dient dazu, den Blutfluss zu stauen oder vollständig zu unterdrücken, um besonders starke Blutungen zu stoppen. Durch den herbeigerufenen Rettungsdienst wurde die Person in ein Aschaffenburger Krankenhaus zur weiteren Versorgung eingeliefert.

mkl/Bundespolizeiinspektion Würzburg