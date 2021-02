Auffahrunfall zwischen zwei Harley-Fahrern in Stockstadt

An dem Kreisel zur Taunusstraße verringerte der vorausfahrende 68-jährige Biker verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit. Dies nahm der nachfolgende 66-jährige Harley-Fahrer zu spät wahr und fuhr auf. Durch den Aufprall kam der auffahrende Fahrer nach links zu Fall und verletzte sich an der Schulter und am Knie. Ein Rettungswagen führte den 66-Jährigen einem Krankenhaus zu. Sein Motorrad wurde im vierstelligen Bereich beschädigt. Der 68-Jährige und seine Harley blieben unversehrt.

Geldbörse einer Rentnerin gestohlen

Mainaschaff. Am Mittwoch, zwischen 13:45 Uhr bis 14 Uhr, befand sich eine 84-jährige Dame in einem Discounter in der Johann-Dahlem-Straße. Als sie ihre Einkäufe an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl ihrer roten Ledergeldbörse. Diese war in einem Stoffbeutel, der in ihrem Einkaufwagen lag. In dem Geldbeutel befanden sich neben diversen Dokumenten eine geringe Menge Bargeld. Unter Verdacht steht eine unbekannte Frau, welche die 84-Jährige auffällig vor der Kasse abgelenkt hatte. Eine Beschreibung der Verdächtigen liegt nicht vor.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Rollerfahrer im Kreisel angefahren

Großostheim. Am Mittwochmorgen, gegen 07 Uhr, befuhr ein Mercedes die Schaafheimer Straße von Großostheim kommend in Richtung Kreisverkehr. Beim Einfahren in den Kreisel übersah die 27-jährige Fahrerin einen dort befindlichen Rollerfahrer. Es kam zur Kollision zwischen der Fahrzeugfront links und der rechten Fahrzeugseite des 47-jährigen Rollerfahrers. Der Mann erlitt Verletzungen im Rücken und Lendenbereich und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Zwei Rollerfahrer ohne Führerschein und mit Betäubungsmittel erwischt

Großostheim. Am Mittwochmorgen, gegen 09:50 Uhr, wurden zwei Rollerfahrer im Alter von 18 und 20 Jahren in der Haarstraße einer Kontrolle unterzogen. Beide trugen keinen Helm und konnten keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem war an den Krafträdern kein Versicherungskennzeichen angebracht. Im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme konnte bei dem 18-Jährigen eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Neben dem Betäubungsmittel wurden auch die beiden Roller sichergestellt. Es stehen weitere Überprüfungen zur Ermittlung der Höchstgeschwindigkeit der Zweiräder an. Gegen die beiden jungen Männer wurde ein Strafverfahren wegen unter anderem Fahren ohne Fahrerlaubnis und nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Den 18-Jährigen erwartet zudem noch eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.