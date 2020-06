Auffahrunfall zweier Sattelzüge in Einhausung bei Hösbach

In den frühen Morgenstunden kam es im Bereich der Einhausung in Fahrtrichtung Würzburg zu einem Auffahrunfall zweier Sattelzüge. Die innerhalb der Einhausung auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzüge fuhren aufeinander auf, als der vorrausfahrende Zug verkehrsbedingt bremsen musste, erkannte dies der dahinter befindliche Fahrer eines MAN zu spät und fuhr auf den Auflieger auf.

An der Zugmaschine entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Front der Zugmaschine wurde stark eingedrückt. Der Schaden der Zugmaschine beläuft sich ertwa 20.000 Euro

Die Laderampe des vorausfahrenden Aufliegerszerbrach durch denAnprall -der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Der unfallbeteiligte MAN war noch bedingt fahrbereit und konnte selbstständig die Bundesautobahn an der Anschlussstelle Hösbach verlassen. Dort wurde durch den unverletzten Fahrer ein Service verständigt.

Der Verkehr wurde für die Dauer der Unfallaufnahme an der Unfallörtlichkeit vorbeigeleitet. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

BMW schleudert auf A45 und prallt mehrfach in die Leitplanke

Kleinostheim. Bedingt der anhaltenden Regenfälle kam ein 58-Jähriger BMW-Fahrer auf der regennassen Bundesautobahn A45 in Schleudern.

Der in Fahrtrichtung Gießenunterwegs befindliche Kraftfahrzeugführer geriet auf nasser Fahrbahn ins Schleudern, prallte mehrfach in die rechtsbefindliche Schutzplanke. Noch bevor die Streifen der Autobahnpolizei an der Unfallstelle eintrafen, wurde dem verunfallten Fahrer nebst Beifahrerin -beide unverletzt -durch die verständigten Wehren Kleinostheim und Karlstein geholfen. Der Pkw BMW war noch fahrbereit, mit geschätztem Schaden in Höhe von 6.500 Euro, wurde das Fahrzeug von der Autobahn begleitet.

Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen nicht angepasster Geschwindigkeit.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei aschaffenburg-Hösbach