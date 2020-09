Auffahrunfall unter Radfahrern  Frau schwer verletzt

Wegen eines Insektes an ihrer Brille wurde eine 71-jährige Fahrradfahrerin in der Mainstraße am Donnerstag, kurz nach 10 Uhr, abgelenkt und fuhr einem vor ihr fahrenden Fahrradfahrer auf. Die Radlerin wurde durch den Sturz schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Fahrradfahrer mit zu viel Promille

Bürgstadt. Am Stadtweg wurde am Freitag, kurz vor 2 Uhr, ein in Schlangenlinien fahrender Fahrradfahrer kontrolliert. Ein Alkotest ergab einen Promillewert von 1,84, woraufhin eine Blutentnahme veranlasst wurde. Den 29-jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Miltenberg. Im Fährweg wurde in der Zeit von Mittwoch, 0 Uhr, bis Donnerstag, 23 Uhr, ein geparkter BMW von einem Unbekannten angefahren. Der Verursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro.

Bienenvolk in Großheubach gestohlen

Großheubach. Zwischen dem vergangenen Freitag, 18 Uhr, bis Donnerstag, 18.30 Uhr, entwendete ein Unbekannter ein Bienenvolk der Gattung „Carnica“ bzw. Kärntner Bienen aus einer sogenannten Magazinbeute (künstliche Nisthöhlen für Honigbienen). Das Bienenvolk war Nähe der Staatsstraße 2441, zwischen Klotzenhof und Großheubach, auf einem Wiesengrundstück. Der Beuteschaden wird auf zirka 200 Euro geschätzt.

Unbekannte Frau entsorgt Müll in Collenberg

Collenberg. Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 8.30 und 9 Uhr, entsorgte eine bisher unbekannte Frau am „Hänche Platz“ mehrere Müllbeutel, ferner wurde auch Müll in den Main geworfen. Die Unbekannte stieg anschließend in einen schwarzen PKW und fuhr weg. Das Kennzeichen konnte von einer Zeugin abgelesen werden. Hierzu dauern die weiteren Ermittlungen an.

Dach von Pavillon in Großheubach beschädigt

Großheubach. Das Dach eines Pavillons beschädigten Unbekannte am unteren Weinbergweg in der Zeit von Mittwoch, 17 Uhr, bis Donnerstag, 7 Uhr. Die Schadenhöhe, die die Vandalen hinterließen, ist bis dato noch nicht bekannt.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg