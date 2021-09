Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen in Hösbach

Weil ein 20-jähriger VW-Fahrer die Geschwindigkeit seines Vordermanns falsch eingeschätzt hatte, fuhr er dem vorausfahrenden Skoda hinten auf. Der Skoda hatte zuvor wegen einer roten Ampel und der vor ihm wartenden Fahrzeuge entsprechend abgebremst. Durch den Aufprall wurde der Skoda auf einen Mercedes geschoben, welcher wiederum gegen einen davor stehenden Peugeot gedrückt wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Bei Regen von der Fahrbahn abgekommen

Schweinheim. Auf der Kreisstraße ABs 11 zwischen Gailbach und Schweinheim kam ein 42-Jähriger am Donnerstag, gegen 06:30 Uhr, auf regennasser Fahrbahn von der Straße ab. Das Hecks eines Renaults brach in einer Kurve aus und er kam ins Schleudern. Das Fahrzeug geriet auf eine Steigung abseits der Fahrbahn und drehte sich. Der Fahrer blieb unversehrt. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Smart beschädigt -Lkw-Fahrer flüchtet

Damm. Ein Zeuge beobachtete am Donnerstag, gegen 14:45 Uhr, eine Unfallflucht in der Erlenmeyerstraße. Hierbei touchierte ein Lkw beim Abbiegen in die Glattbacher Straßeeinen am Straßenrand geparkten Smart. Der Lkw fuhr ohne anzuhalten weiter und verhinderte so die Feststellung seiner Personalien. Der verursachte Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Der Zeuge konnte ein Foto des flüchtigen Lkw machen.

Auf nasser Fahrbahn die Kontrolle verloren - Totalschaden

Mainaschaff. Eine 21-jährige Fahranfängerin verlor am Donnerstagmorgen beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr in der Johann-Dahlem-Straße die Kontrolle über ihr Auto. Sie prallte frontal gegen ein Verkehrsschild. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit undmusste abgeschleppt werden. Die Fahrerin selbst blieb unverletzt. Der Schaden wird mit 3.000 Euro angegeben (Totalschaden).Betrunkener Autofahrer zu Hause angetroffenGroßostheim. Am Donnerstag, gegen 20:15 Uhr,wurde die Polizeiwegen einem Schlangenlinienfahrerauf der Bundesstraße 469verständigt. Ein Zeuge und seine Mitfahrer verfolgten denoffensichtlich alkoholisierten Audi-Fahrerbis zurseiner Wohnanschrift nach Großostheim. Die Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnte den 67-jährigen Fahrer in seinem Haus antreffen. Auch auf die Beamten wirkte er deutlich alkoholisiert. Er wurde daher für eine Blutentnahme zur Polizeiinspektion Aschaffenburg verbracht.

