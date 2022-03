Auffahrunfall mit vier Autos in Kleinostheim: Eine Frau leicht verletzt

Aus Unachtsamkeit fuhr ein 21-jähriger Renault-Fahrer einem vorausfahrenden Audi am dortigen Kreisverkehr auf und schob diesen wiederrum auf zwei weitere, davorstehende Fahrzeuge. Die Beifahrerin des Audi klagte anschließend über Schmerzen in der Halswirbelsäule und wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden insgesamt wird mit circa 12.000 Euro angegeben.

Waldaschaff. Am Dienstag um kurz vor 6 Uhr kam es in der Aschaffenburg Straße zu einem Verkehrsunfall. An der Einmündung zur Fabrikstraße missachtete ein unbekannter Autofahrer die Vorfahrt eines 29-jährigen Ford-Fahrers. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der 29-Jährige nach rechts und prallte letztlich gegen die Palisaden eines Vorgartens. Während des Ausweichmanövers wurde außerdem ein Verkehrsschild umgerissen. Der Autofahrer, welcher die Vorfahrt missachtet hatte, fuhr unterdessen weiter ohne anzuhalten. Der verursachte Sachschaden beträgt circa 9.000 Euro. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug konnte der verunfallte Ford-Fahrer nicht angeben.

Opel Corsa angefahren - Unfallverursacher flüchtig

Stockstadt. Ein Unbekannter hat zwischen Sonntagabend und Dienstagvormittag einen grünen Opel Corsa beschädigt. Das Fahrzeug war zum Unfallzeitpunkt in der Feuerwehrstraße am Straßenrand abgestellt. Der flüchtige Fahrer gab sich bislang nicht zu erkennen. Der verursachte Schaden beträgt etwa 1.500 Euro.