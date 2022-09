Auffahrunfall mit vier Autos in Alzenau

Am späten Freitagnachmittag ist es in der Daimlerstraße zu einem Auffahrunfall mit insgesamt vier beteiligen Pkw gekommen, teilt die Polizei mit. Ein 78-Jähriger wurde dabei leicht verletzt. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen deutet vieles auf eine medizinische Ursache hin.

Gegen 16.45 Uhr fuhr der 78-Jährige in der Daimlerstraße wohl aufgrund gesundheitlicher Probleme auf einen am Fahrbahnrand geparkten Opel auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf einen weiteren Opel und der wiederum auf einen davorstehenden BMW geschoben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte sich insgesamt auf etwa 11.000 Euro belaufen.

Der Senior wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Sein Jeep war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg. Im Einsatz befand sich zudem die Freiwillige Feuerwehr Alzenau.

Unfallfluchten in Kahl und Alzenau

KAHL AM MAIN . Am Freitagabend, kurz nach 17.00 Uhr, missachtete ein unbekannter Pkw-Fahrer einen von rechts kommenden und damit vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer. Dieser musste ausweichen, stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Pkw, der in der Hanauer Landstraße unterwegs war, setzte seine Fahrt in Richtung Staatsstraße ohne anzuhalten fort. Es soll sich laut Zeugenangaben um einen grauen VW Golf gehandelt haben. Wer am Steuer saß, ist bislang noch unbekannt.

ALZENAU. Am Samstagabend hat ein Fahrzeugbesitzer seinen weißen Opel Vivaro gegen 18.30 Uhr am Breite-Wiesen-Weg am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als er gegen Mitternacht zurückkehrte, stellte er einen Unfallschaden am linken Außenspiegel fest. Die Schadenshöhe dürfte sich auf etwa 50 Euro belaufen. Der Verursacher ist bislang noch unbekannt.

In diesen beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Alzenau um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06023/944-0.

rbb/Polizei Alzenau