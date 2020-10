Auffahrunfall mit verletzter Person in Buchen

Einen Verkehrsunfall mit 3.000 Euro Sachschaden und einer leicht Verletzten verursachte ein Ford-Fahrer am Dienstag gegen 17 Uhr auf der B 27 im Bereich Buchen-Süd. Der 28-Jährige war auf der Bundesstraße 27 im Bereich der Abfahrt Buchen-Süd unterwegs und wollte von dort auf die Landesstraße in Richtung Buchen-Ost fahren. Dabei übersah er vermutlich, dass eine vor ihm fahrende Frau mit ihrem Auto halten musste und fuhr auf diese auf. Die 38-Jährige wurde dabei leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro.

stru/Polizei Heilbronn