Ein 26-jähriger Kradfahrer konnte am Sonntagmittag auf der ST2305 / von Niedersteinbach kommend nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr aus Unachtsamkeit gegen das Fahrzeugheck einer verkehrsbedingt abbremsenden 66-jährigen Autofahrerin. Der Zweiradfahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Alzenau. Am Sonntagabend, in der Zeit von ca. 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr, blieb ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, auf dem Burgparkplatz, an einem geparkten Seat hängen und beschädigte diesen. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Unfallhergang, zu dem Fahrzeug oder der Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

In der Kurve auf Splitt weggerutscht

Krombach. Am Sonntagnachmittag befuhr ein 64-jähriger, Kraftrad-Fahrer, die Schöllkrippener Straße, von Schöllkrippen kommend. Er verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über seine Triumph und stürzte alleinbeteiligt. Im Kurvenbereich war zum Unfallzeitpunkt Splitt ausgebracht, eine entsprechende Warnung durch entsprechende Beschilderung war vorhanden. Der Fahrer wurde mit schwereren Verletzungen, durch einen Rettungshubschrauber, in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort und unterstützte bei der Rettung des Kradfahrers. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 1.000.- Euro.

An Alkoholfahrt gehindert - Zaun beschädigt

Kahl. Ein sichtbar alkoholisierter 42-jähriger Besucher des Seewiesnfestes wollte, am Sonntagabend, mit seinem Pkw nach Hause fahren. Dies wurde durch aufmerksame Mitbürger beobachtet und sie hinderten ihn daran. Darüber geriet er so in Rage, dass er eine Holzabsperrung und einen Bauzaun beschädigte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Aufgrund der Gesamtumstände wurde der Herr in Sicherheitsgewahrsam genommen und durfte die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und die Führerscheinstelle wird ebenfalls über den Vorfall unterrichtet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

sob/Polizei Alzenau