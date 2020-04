Auffahrunfall mit hohem Sachschaden in Aschaffenburg

Gegen 23:15 Uhr befuhr eine Daimlerfahrerin die Ebertbrücke von der Hanauer Straße aus kommend in Richtung Nilkheim. Unmittelbar vor dem Daimler befuhr ein Audi die Ebertbrücke. Dieser kam verkehrsbedingt zum Stehen, was die nachfolgende Daimlerfahrerin zu spät erkannte und in das Heck des Audi prallte. Hierbei brachen bei dem Audi die Hinter- sowie bei dem Daimler die Vorderachse. Trotz des heftigen Schadens, blieben beide Fahrzeugführer zum Glück unverletzt.

Unfallflucht in der Südbahnhofstraße

Zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort kam es am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz eines EDEKA-Marktes in der Südbahnhofstraße. Die Fahrerin eines Audi A3 parkte gegen 17:15 Uhr ihr Fahrzeug. Gegen 18:00 Uhr kehrte die Dame an ihren Pkw zurück und stellte hierbei fest, dass in der Zwischenzeit der rechte Außenspiegel sowie die rechte Tür beschädigt wurden. Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 500 Euro. An dem schwarzen Audi konnten gelbe Fremdlackanhaftungen gesichert werden.

Unfallflucht in der Horchstraße

Der Fahrer eines Müllfahrzeuges parkte am Freitagmorgen gegen 10:05 Uhr in der Horchstraße in Fahrtrichtung Mainaschaff und verließ sein Fahrzeug für etwa zehn Minuten. In dieser Zeit wurde der Mülllaster am linken Außenspiegel beschädigt. Das Spiegelglas lag zerstört auf der Straße. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Ein Mitarbeiter einer benachbarten Tankstelle konnte einen Anstoß an dem Lkw akustisch wahrnehmen und der Polizei ein Teilkennzeichen des vermeintlichen Unfallverursachers nennen.

Anhänger macht sich während der Fahrt selbständig

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von etwa 1500 Euro kam es Freitagnachmittag in der Dammer Straße. Der Führer eines Fahrzeuggespanns befuhr gegen 14:00 Uhr die Dammer Straße, als sich plötzlich der Anhänger vom Zugfahrzeug löste und gegen einen geparkten VW rollte.

Fahrraddiebstahl

Aus dem verschlossenen Fahrradabstellraum eines Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße, wurde im Zeitraum vom 19.04.2020 bis 22.04.2020 ein weißes Mountainbike der Marke GT Bicycles vom Typ Avalanche entwendet. Der Wert des Rades beziffert sich auf mehrere Hundert EUR.

Mehrere Wildunfälle

Am Freitagabend kam es im Dienstbereich zu zwei Wildunfällen mit Rehen. Gegen 21:30 Uhr stieß die Fahrerin eines Daimlers auf der B469 in Fahrtrichtung Seligenstadt, auf Höhe Großostheim mit einem Reh zusammen. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 4000 Euro. Das Reh entfernte sich nach dem Zusammenstoß in unbekannte Richtung.

Etwa eine Stunde später kollidierte die Fahrerin eines BMW auf der Kreisstraße AB 2 bei Sailauf mit einem Reh, wobei das Wildtier vor Ort seinen Verletzungen erlag. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Unfallflucht in Goldbach

Auf dem Parkplatz eines Gartenmarktes „An der Lache“ kam es am Freitag zwischen 11:25 und 11:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an einem geparkten Pkw Peugeot. Der bis dato unbekannte Verursacher beschädigte die Fahrertür des Peugeot und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 1000 Euro.

Jeanshose in Mainaschaff entwendet

Am Freitagnachmittag kam es gegen 13:45 Uhr in Mainaschaff zu einem Ladendiebstahl. Ein etwa 35-40 jähriger Mann entwendete aus einem Verbrauchermarkt in der Johann-Dahlem-Straße eine Jeanshose. Nachdem der noch unbekannte Tatverdächtige die Hose aus der Auslage nahm und unter seiner Jacke versteckte, verließ er den Verbrauchermarkt und fuhr in einem Renault-Twingo mit Miltenberger Kennzeichen davon. Der Wert der Ware beziffert sich auf 8 Euro.