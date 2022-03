Auffahrunfall mit fast drei Promille in Aschaffenburg

Der 50-jährige Audi-Fahrer reagierte an einer roten Ampel zu spät und fuhr dem vorausfahrenden Auto ins Heck. Während der Unfallaufnahme stürzte der Fahrer und schlug mit dem Kopf auf der Bordsteinkante auf. Die Beamten stellten fest, dass er einen Alkoholwert von fast drei Promille hatte. Die Fahrerin des VW blieb unverletzt. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Aggressiver Mann in Aschaffenburg mehrmals in Gewahrsam genommen

Gleich dreimal nahm die Polizei Anfang der Woche einen 36-jährigen Mann wegen aggressiven Verhaltens in Gewahrsam. Bereits am Montagabend fiel er aufgrund seines Verhaltens in der Würzburger Straße auf und musste die Nacht in den Hafträumen verbringen. Kurz nachdem er am Dienstagmorgen entlassen worden war, beschädigte er in einem Supermarkt Waren. Anschließend wurde er in der Langen Straße von der Polizei kontrolliert. Dort verletzte er einen Polizisten leicht an der Hand und wurde wieder in Gewahrsam genommen. Nachdem er erneut entlassen worden war, nahmen ihn Beamte ein drittes Mal in Gewahrsam, als der Mann sich weigerte, einen Linienbus an der Endstation zu verlassen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er einen Alkoholwert von 2,6 Promille.

Fahrradunfall an Busbahnhof in Aschaffenburg

Am Dienstagvormittag ist in der Ludwigstraße eine unbekannte Fahrradfahrern mit einer elfjährigen Tretroller-Fahrerin zusammengestoßen. Das junge Mädchen stürzte und klagte anschließend über Schmerzen im Rücken und im Beckenbereich. Die Polizei sucht nun nach der Radfahrerin. Bei ihr handelte es sich um eine etwa 40 Jahre alte Frau mit langen, braunen Haaren.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Nummer 06021/857-0.

joma