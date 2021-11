Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten in Mömbris

Eine 24-jährige Seat-Fahrerin wollte am Mittwoch um 10.15 Uhr auf der Staatsstraße 2309 nach links in Richtung Klinger abbiegen. Ein 20-jähriger Lasterfahrer, der hinter ihr fuhr, bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Seat auf. Bei dem Unfall erlitt die 24-jährige Beifahrerin im Seat leichte Verletzungen im Halsbereich. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden summiert sich auf 5.500 Euro.

Vorfahrtsunfall in Kahl

Bei einem Vorfahrtsunfall an der Einmündung Alzenauer Straße/Freigerichter Straße entstand am Mittwochnachmittag ein Gesamtschaden von 6.000 Euro. Um 17 Uhr bog ein 23-jähriger VW-Fahrer von der Freigerichter Straße nach links auf die vorfahrtsberechtigte Alzenauer Straße ab. Dabei übersah er den von Alzenau kommenden Audi eines 69-jährigen Mannes, so dass dieser frontal in die linke Seite des VW fuhr. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Geparkten Seat in Sommerkahl-Vormwald übersehen

Ein 36-jähriger VW-Fahrer fuhr am Mittwoch um 12.15 Uhr auf der Spessartstraße in Richtung Schöllkrippen. Aus Unachtsamkeit übersah er einen geparkten Seat und fuhr auf diesen auf. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt (18.000 Euro Gesamtschaden), sie musste abgeschleppt werden. Der VW-Fahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Wildunfall in Alzenau-Wasserlos

Ein VW-Fahrer erfasste am Mittwoch gegen 19.30 Uhr zwischen Wasserlos und Hörstein ein Reh. Der Schaden an dem Auto wird auf 1.000 Euro geschätzt.