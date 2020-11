Auffahrunfall mit drei Verletzten auf der A3

Kurz darauf brach er den Überholvorgang ab, bremste und lenkte wieder nach rechts auf den mittleren Fahrstreifen. Hierbei übersah er einen sich dort befindlichen VW Passat und kollidierte mit dem rechten Heck die linke Front des VW. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls nach rechts abgewiesen und somit auf den Standstreifen geschoben, wo der 74-jährige Fahrer mit der Leitplanke kollidierte. Neben dem 58-jährigen Kia-Fahrer wurden auch der 74-jährige VW-Fahrer und dessen 71-jährige Beifahrerin leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge wurden in Höhe von mehreren tausend Euro beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Zur Räumung der Unfallstelle musste die Fahrbahn für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

BMW und Fahrrad beschädigt

Großostheim. Ein unbekannter Täter ging am Sonntag in der Zeit von 17 Uhr bis 19:20 Uhr einen Pkw BMW sowie ein Fahrrad der Marke Bulls an. Beide Fahrzeuge waren in einem Hof am Frauenberg abgestellt und weisen nun Schäden an Lack und Reifen auf. Der Täter verursachte einen Schaden in Höhe von über 3.500 Euro.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.