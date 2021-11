Auffahrunfall mit drei Beteiligten in Sulzbach

Zur Unfallzeit gegen 07.35 Uhr im Berufsverkehr fuhr eine Kleinwallstädterin mit ihrem Seat auf einen Pkw Mitsubishi auf, dessen Fahrerin verkehrsbedingt warten musste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der stehende Mitsubishi noch auf einen davor befindlichen Pkw Ford Fiesta eines Leidersbachers aufgeschoben. An allen drei Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 10.000 Euro. Der unfallverursachende Seat Leon musste mit Totalschaden von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Alkoholsiert und unter Drogeneinfluss stehend gefahren

Wörth. Bei einer Verkehrskontrolle in Wörth am Dienstag Nachmittag gegen 16:15 Uhr ist Beamten ein alkoholisierter Fiatfahrer aufgefallen. Bei der Überprüfung des Fahrers stellten die Beamten leichten Alkoholgeruch fest, worauf ein Test am Alcomaten durchgeführt wurde. Dieser zeigte einen Wert von 0,5 Promille an. Weiterhin stellten die Beamten bei dem 30-jährigen Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Sie ordneten hierauf eine Blutentnahme an.

Reifen plattgestochen

Sulzbach. Über das Wochenende ist im Finkenweg ein Pkw Mazda beschädigt worden. Der Pkw Typ MX 5 war in einer Hofeinfahrt geparkt worden. Am Montag früh bemerkte der Besitzer, dass zwei der Reifen am Mazda plattgestochen waren. Der angerichtete Schaden dürfte ca. 300 Euro betragen.