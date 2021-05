Auffahrunfall mit drei Autos in Aschaffenburg - Schwangere Verursacherin vorsorglich in Klinikum

Die 30-jährige Fahrerin eines BMW fuhr auf einen verkehrsbedingt vor ihr wartenden Opel Meriva auf und schob diesen auf einen davor stehenden Opel Corsa. Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten verletzt, dennoch begab sich die hochschwangere Unfallverursacherin vorsorglich zur weiteren Abklärung ins Klinikum. Die beteiligten Fahrzeuge blieben fahrbereit, somit konnte die Fahrbahn nach kurzer Zeit wieder komplett freigegeben werden - es kam lediglich zu geringfügigen Behinderungen.

Verkehrsunfallflucht

Haibach. Am Samstag, zwischen 9.55 Uhr und 10.10 Uhr, wurde ein in der Haibacher Hauptstraße ordnungsgemäß geparkter Opel Astra durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von circa 1500 Euro zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum bislang unbekannten Verursacher machen können, werden gebeten sich unter der Tel.: 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.





Rad verloren und dadurch Unfall verursacht

Waldaschaff. Am Samstag, gegen 17 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger die Aschaffenburger Straße in Richtung Bessenbach. Etwa auf Höhe Weiler löste sich aus bislang unbekannter Ursache das vordere linke Rad des VW Passat und kollidierte mit einer entgegen kommenden Mercedes C-Klasse. Durch die Feuerwehr Waldaschaff wurde die Unfallstelle abgesichert. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Goldbach. Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine Türe der Goldbacher Sporthalle Am Weberborn durch bislang unbekannten Täter mit Graffiti besprüht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.: 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Zwei Autos in Hösbach-Sand aufgebrochen

Hösbach. Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag, wurden in Hösbach-Sand ein Peugeot Boxer sowie ein Mercedes Sprinter, welche in der Bahnstraße geparkt waren, aufgebrochen. Aus den Fahrzeugen wurde diverses Werkzeug entwendet. Der Sachschaden beträgt jeweils circa 500 Euro, der Beuteschaden dürfte insgesamt bei rund 11.000 Euro liegen.

Personen, die sachdienliche Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen machen können, werden gebeten sich unter der Tel.: 06021/857-2230 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

mkl/Polizei Aschaffenburg