Auffahrunfall: Junge Autofahrerin bei Esselbach verletzt

Die Fahrerin, die von der Dorfstraße aus in die Staatsstraße 2312 einfahren wollte, musste gegen 09.20 Uhr verkehrsbedingt abbremsen. Die nachfolgende 50-jährige Fahrerin eines Opels bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Citroen auf. Der Sachschaden wurde mit ca. 3000 Euro angegeben.

Sattelzug im Express-Modus

Bischbrunn. Im wahrsten Sinne des Wortes „Eilgut“ beförderte ein 40-Tonner in der Nacht zum Freitag auf der Staatsstraße 2312. Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel den Beamten der Polizeiinspektion Marktheidenfeld kurz nach ein Uhr die deutlich überhöhte Geschwindigkeit eines Sattelzuges auf. Bei der anschließenden Kontrolle des Lkw wurde eine kurz zuvor gefahrene Geschwindigkeit von 106 km/h festgestellt, was eine Überschreitung um 46 km/h bedeutet. Daneben wurde am Vortag eine Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h durch das Kontrollgerät aufgezeichnet. Schon wegen der aktuellen Überschreitung erwarten den 31-jährigen Lkw-Fahrer ein Fahrverbot von einem Monat, zwei Punkte und ein Bußgeld von 240 Euro.

Motorhaube beschädigt

Marktheidenfeld. Etwa 500 Euro Sachschaden entstanden am Donnerstag an einem Pkw, der in der Zeit von 12.30 bis 19.30 Uhr in der Tiefgarage am Rathaus abgestellt war. Aufgrund der Größe der festgestellten Schuhabdrücke dürfte es sich um ein Kind gehandelt haben, das auf der Motorhaube herumhüpfte und dabei den Schaden verursachte.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Marktheidenfeld, T. 09391-9841-0, zu wenden.

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Marktheidenfeld