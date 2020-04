Auffahrunfall in Sulzbach - Beifahrerin leicht verletzt

Die Mitfahrerin im Fahrzeug des Unfallverursachers verletzte sich hierbei leicht. Es stellte sich während der Unfallaufnahme heraus, dass dem Unfallverursacher die Fahrerlaubnis entzogen worden war.

Auffahrunfall in Großwallstadt

An der Einmündung der B 469 zur Großostheimer Straße kam es am Donnerstag gegen 14.30 Uhr zu einem Auffahrunfall; der Fahrer eines Pkw, VW stieß hier gegen das Heck eines Ford, Transit. Hierbei verletzte sich der Unfallverursacher und musste leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Rollerfahrer ohne Führerschein und Versicherung

Erlenbach a. Main Am Donnerstag gegen 14.00 Uhr wurde in der Liebigstraße ein Rollerfahrer kontrolliert; an dem Fahrzeug war kein aktuelles Versicherungskennzeichen angebracht; zudem besaß der Fahrzeugführer keine ausreichende Fahrerlaubnis; die Weiterfahrt wurde unterbunden.

