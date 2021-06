Auffahrunfall in Rechtenbach: Auto eines 32-Jährigen schrott

Kurz vor dem Ortsausgang fuhr der Fahrzeuglenker auf einen vorausfahrenden VW auf. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden an den Autos liegt jeweils im dreistelligen Bereich. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Mobiltelefon geklaut - Zeugen gesucht

Lohr am Main, Main-Spessart. Einer 44-Jährigen wurde am Freitagabend gegen 17.45 Uhr ihr silberfarbenes Handy der Marke Samsung auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Rexrothstraße gestohlen. Die Frau bewahrte ihr Smartphone mit durchsichtiger Hülle in einem Korb auf, welchen sie im Kofferraum ihres Pkws nach ihrem Einkauf abstellte. Beim Zurückbringen ihres Einkaufswagens klaute der Unbekannte das Mobiltelefon aus dem geöffneten Kofferraum. Der Beuteschaden beträgt circa 200 Euro.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Lohr a. Main unter der Rufnummer 09352 87410 entgegen.

Bei Jugendschutzkontrolle 3 Liter Flasche Likör sichergestellt

Lohr am Main, Main-Spessart. Am Freitagabend gegen 18.45 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Lohr a. Main im Bereich der Mainlände Jugendschutzkontrollen durch. Dabei konnte eine 3 Liter Flasche Likör am Skaterplatz in der Jahnstraße festgestellt werden, welche ein 16-Jähriger mitbrachte. Nach einem belehrenden Gespräch wurde der hochprozentige Alkohol vor Ort sichergestellt. Die Eltern des jungen Mannes wurden über den Vorfall unterrichtet und auf die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes hingewiesen.

Polizei Lohr/kick