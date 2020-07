Auffahrunfall in Obernburg führt zu größerem Sachschaden

Beim Abfahren von der B469 auf die Mainbrücke bei Obernburg ist eine Großumstädterin mit ihrem Audi Q2 verunfallt. Die Audifahrerin hatte mit ihrem Fahrzeug, aus Richtung Miltenberg kommend, die B469 verlassen. An der Einmündung auf der Mainbrücke fuhr sie auf einen vorausfahrenden Ford C-Max auf, dessen Fahrerin verkehrsbedingt halten musste. Bei der Kollision der beiden Autos entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Beim Einbiegen in die Kreisstraße ist am Dienstag gegen 13:40 eine Kahlerin mit ihrem Audi verunfallt. Die junge Frau war mit ihrem Fahrzeug, von der B469 kommend, an der Ausfahrt Großwallstadt-Süd ausgefahren und wollte an der Kreisstraße nach links in Richtung Großwallstadt einbiegen. Hier übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Peugeot, der aus Obernburg kam. Der Audi prallte in den Peugeot 308 und beschädigte diesen. Da das unfallverursachende Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, musste es von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf circa 4000 Euro.

Unfallflucht in Klingenberg - Citroen gesucht

Eine Unfallflucht ist am Dienstagvormittag aus der Philipp-Kachelstraße in Klingenberg gemeldet worden. Eine Großwallstädterin hatte hier ihren Skoda am rechten Fahrbahnrand abgestellt, während sie zur Arbeit ging. Als die Fahrerin des grauen Kodiac gegen Mittag zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie an ihrem Wagen hinten links diverse Dellen fest. Vermutlich war ein noch Unbekannter mit seinem Auto aus einem Firmengelände ausgefahren und hierbei an dem geparkten Fahrzeug hängen geblieben. Am Unfallort blieben Teile eines Citroen zurück, die Rückschlüsse auf den Unfallverursacher zulassen. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro.

stru/Polizei Obernburg