Auffahrunfall in Niedernberg

Zur Unfallzeit fuhr ein Großostheimer beim Ausfahren von der B 469 auf einen vor ihm fahrenden Minicooper auf. Dessen Fahrer musste an der Einmündung verkehrsbedingt abbremsen.

Bei dem Auffahrunfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Geparktes Fahrzeug in Mömlingen angefahren

Am Montag Vormittag ist in der Hauptstraße ein am rechten Fahrbahnrand abgestellter Pkw Skoda angefahren worden. Das weiße Fahrzeug war von seiner Fahrerin während der Arbeit geparkt gewesen. Vermutlich blieb ein vorbeifahrendes Fahrzeug an dem weißen Skoda Superb hängen und beschädigte hierbei die linke Fahrzeugseite und den Außenspiegel des Skoda. An der Unfallstelle wurden u. a. Spiegelteile eines vermutlich roten Pkw Nissan Qashqai gefunden.

Hinweisschilder in Elsenfeld beschädigt

In den letzten Tagen, zwischen dem 07.10.2020 12:00 (Mi) - 10.10.2020 12:00 (Sa), haben Unbekannte am Kloster Himmelthalzwei Wegweiser-Schilder des "Besinnungsweges" beschädigt. Ein Schild wurde durch stumpfe Gewalteinwirkung verbogen, das zweite Schild wurde vollständig aus der Verankerung gerissen.

Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Vandalismus in Elsenfelder Schrebergartenanlage

Unbekannte haben in der Zeit von 10.10.2020 17:00 (Sa) - 12.10.2020 10:30 (Mo) in der Schrebergartenanlage an der Umgehungsstraße gewütet und dort am Wochenende mehrere Gartenlaube und Gärten aufgesucht und dort erheblichen Sachschaden angerichtet.

Die noch unbekannten „Vandalen“ rissen Bewegungsmelder aus der Verankerung und hebelten einige Lauben auf. Sie entwendeten nichts, in einer der Lauben wurden zurückgelassene Lebensmittel verzehrt. Vor Ort befindliche Werkzeuge und Gartengeräte ließen die Täter unangetastet.

Es entstand an insgesamt fünf heimgesuchten Hütten jeweils Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.