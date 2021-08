Auffahrunfall in Mömbris auf Feldkahler Berg

Gegen 17.15 Uhr fuhr ein 40-jähriger Seat-Fahrer auf der Staatsstraße in Richtung Feldkahl. Verkehrsbedingt musste er an einem Feldweg abbremsen. Dies bemerkte offenbar ein 28-jähriger BMW-Fahrer zu spät, so dass der auf den Seat auffuhr. Beide Fahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Auffahrunfall mit drei Beteiligten: Alzenau

Am Montag um 16.00 Uhr wollte ein 65-jähriger Skoda-Fahrer von der Burgstraße nach links in den Schloßbruch abbiegen. Da Gegenverkehr kam, musste er anhalten. Ein 40-jähriger BMW-Fahrer hielt hinter dem Skoda. Eine 18-jährige Audi-Fahrerin bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf den BMW auf, der dann noch auf den Skoda geschoben wurde. Der Gesamtschaden summiert sich auf 17.000 Euro, alle Fahrer blieben unverletzt. Der Audi musste abgeschleppt werden.

Fehler beim Ausparken: Alzenau

Am Montagmittag um 13.30 Uhr parkten eine VW- und eine Opel-Fahrerin zeitgleich auf einem Kundenparkplatz in der Emmy-Noether-Straße rückwärts aus. Dabei stießen die beiden Fahrzeuge mit dem Heck zusammen (Schaden: 1.500 Euro).

Polizeiinspektion Alzenau/ienc