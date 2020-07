Auffahrunfall in Marktheidenfeld

4500 € Sachschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Dienstag, gegen 16:20 Uhr. Zwei Autofahrer befuhren hintereinander die Bundesstraße 8 von Marktheidenfeld kommend und wollten an der Kreuzung zur Staatsstraße 2315 nach rechts in Richtung Kreuzwertheim abbiegen. Als die 18-jährige Fahrerin eines Renault ordnungsgemäß am Stopp-Schild anhielt, fuhr der dahinter befindliche 29-jährige Fahrer eines 1er BMW auf den Twingo auf. Am Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Fahrrad gestohlen

Marktheidenfeld. In der Zeit von Freitag, 17:00 Uhr, bis Samstag, 10:30 Uhr, wurde ein Mountainbike gestohlen. Das blau-schwarze Herrenfahrrad der Marke „Bulls“, Typ „Wildtail“, stand im Stauffenbergring am Geländer eines Wohnhauses. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Brandstelle auf Freizeitplatz

Hafenlohr. Zwei Jugendliche richteten am Dienstag, gegen 17:00 Uhr, durch eine Brandstelle eine starke Beschädigung auf der Tartanbahn des Freizeitplatzes an. Wie Zeugen beobachteten, entzündeten zwei Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren ein Feuer und verbrannten Hölzer, Äpfel und Taschentücher, wodurch der Kunststoffbelag der neu verlegten Tartanbahn auf einer Fläche von etwa 50 x 50 cm verschmolzen wurde. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

sob/Polizeiinspektion Marktheidenfeld