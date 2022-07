Auffahrunfall in Marktheidenfeld - Frau verletzt

Die 30-jährige Fahrerin eines Renault JM befuhr die Bundesstraße 8 von Marktheidenfeld kommend. Sie wollte auf die Staatsstraße 2315 in Richtung Wertheim abbiegen, musste aber am Stoppschild und wegen kreuzenden Verkehrs anhalten und warten. Diese Situation erkannte eine nachfolgende 59-jährige Autofahrerin aus Unachtsamkeit zu spät und fuhr mit ihrem Renault Clio von hinten auf. Bei der Unfallaufnahme klagte die 30-Jährige über Übelkeit und Kopfschmerzen. Sie wurde mit dem Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Wertheim eingeliefert.

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Einen Schaden von 3000 € richtete ein unbekannter Fahrzeugführer an einem geparkten grauen Mitsubishi Eclipse an und entfernte sich anschließend unerkannt. Der Wagen stand am Montag in der Zeit von 09:00 bis 09:30 Uhr auf dem Kundenparkplatz des E-Centers am Äußeren Ring. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde die linke Seite des Mitsubishis verschrammt und im unteren Bereich leicht eingedellt. Die Polizei stellte gelben Fremdlackabrieb fest.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

dc/Polizei Marktheidenfeld