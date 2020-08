Auffahrunfall in Lohr

Am Montagnachmittag fuhr in der Rechtenbacher Straße ein 19jähriger Autofahrer aus Unaufmerksamkeit auf den vor ihm verkehrsbedingt anhaltenden Wagen auf. Hierbei kam es zu Sachschaden in Höhe von ca. 1000,00 Euro. Verletzt wurde niemand.

Außenspiegel beschädigt

Frammersbach: Am Montagnachmittag fuhr in der Orber Straße ein 76jähriger Pkw-Fahrer an einem parkenden VW-Polo vorbei und blieb hierbei am Außenspiegel des parkenden Pkws hängen. Hierbei wurde der Spiegel beschädigt. Da der Verursacher weiter fuhr ohne sich um den Schaden vorschriftsmäßig zu kümmern, wurde Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort erstattet. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300,00 Euro.