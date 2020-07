Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstag gegen 12:10 Uhr in der Julius-Echter-Str. in Heugrumbach. Ein 42-jähriger Autofahrer bemerkte dort zu spät, dass ein vor ihm fahrender 58-jähriger Mann verkehrsbedingt in einer Kurve seinen Auto abbremsen musste und fuhr auf das Fahrzeug auf. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

xere/Polizei Karlstadt