Auffahrunfall in Goldbach

Am 27.05.2022, gegen 18.10 Uhr, fuhr ein 47-jähriger Dietzenbacher mit seinem VW-Transporter auf der BAB A3, Fahrtrichtung Frankfurt. Auf Höhe der Ausfahrt Goldbach, achtete er offenbar kurzzeitig nicht auf den Verkehr und fuhr einem 41-jährigen, der mit seinem Opel Vivaro in gleicher Richtung unterwegs war, hinten auf. Beide Beteiligte blieben unverletzt. Die Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Hier entstand lediglich Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000.- Euro.