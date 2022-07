Auffahrunfall in Gemünden - zwei Leichtverletzte

Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Glasfüllung einer Haustüre in Mittelsinn eingeworfen

Mittelsinn, Lkr. Main-Spessart. Am vergangenen Mittwoch, im Zeitraum von 19:00 bis 23:40 Uhr, schlug oder warf ein bislang unbekannter Täter die Glasfüllung einer Haustüre eines Anwesens in der Hauptstraße ein. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800,- Euro.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

dc/Polizei Gemünden