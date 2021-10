Auffahrunfall in Gemünden

Gegen 13:40 Uhr befuhr eine 32-jährige Polo-Fahrerin die Bergstraße in Richtung Wernfelder Straße. Hierbei fuhr sie aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Pkw VW Passat auf. Hierbei entstand nur leichter Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Beim Rückwärtsfahren Fahrzeug touchiert

Gemünden. Am Dienstag gegen 12:50 Uhr stieß eine 46-jährige Fiat-Fahrerin in der Grautalstraße beim Rückwärtsfahren gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Seat. Am Pkw Seat entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

mci / Quelle: Polizei Gemünden