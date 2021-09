Auffahrunfall in Gemünden

Sie musste jedoch verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender, 63-jähriger Fahrer eines Kleintransporters bemerkte dies aus Unachtsamkeit zu spät und fuhr auf den Pkw Renault der 36-jährigen Frau auf.

Die Fahrerin des Renault, sowie ihre 10-jährige Tochter, wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Unfall beim Ausparken

Gemünden. Am Donnerstag gegen 13:00 Uhr parkten zwei Autofahrerinnen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Wernfelder Straße jeweils rückwärts aus. Hierbei stießen sein zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 2.000 Euro beziffert.

Einkaufswagen stieß gegen geparkten Pkw

Gemünden. Am Donnerstag gegen 12:00 Uhr parkte eine 37-jährige Autofahrerin ihren Tesla auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Weißensteinstraße. Zuhause angekommen bemerkte sie Kratzer und Dellen an der hinteren Fahrzeugseite.

Beim Auslesen der Überwachungskamera des Tesla war zu erkennen, wie eine Dame ihre Einkäufe aus einem Einkaufskorb in ihren Kofferraum lud. Hierbei rollte ihr Einkaufswagen gegen den geparkten Tesla. Die Dame schaute sich noch kurz das Fahrzeug an, fuhr aber dann ohne ihre Personalien zu hinterlassen davon.

Der Schaden am Tesla wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Die Unfallverursacherin konnte schnell ermittelt werden. Gegen sie wird Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht erstattet.

Metallzaun umgefahren

Gemünden. Im Zeitraum der letzten 3 Wochen fuhr vermutlich ein Lkw gegen den Gitterzaun der Realschule in der Kolpingstraße. Der Zaun wurde hierbei teilweise umgedrückt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den bislang unbekannten Unfallverursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Rieneck. Am Donnerstagnachmittag gegen 16:15 Uhr bemerkte eine Hausbewohnerin Rauchgeruch im Treppenhaus ihres Anwesens in der Denkmalstraße. Bei einer Nachschau im Keller trat Rauch aus dem Pellets-Silo aus.

Durch die Feuerwehren aus Rieneck, Gemünden, Langenprozelten und Burgsinn konnte an der Oberfläche der Pellets ein Schwelbrand festgestellt werden, welcher vermutlich durch eine defekte Kellerlampe entstanden war. Die Feuerwehrleute entfernten daraufhin die oberste Pellets-Schicht. Es entstand kein Personen- oder Sachschaden.

vd/Polizei Gemünden