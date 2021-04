Auffahrunfall in Gemünden

Der Pkw wollte nach links in den Breitenäckerweg abbiegen und musste hierfür verkehrsbedingt anhalten. Der 21-jährige Quadfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr dem Pkw von hinten auf. Beide Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt, jedoch entstand am Pkw ein Schaden von ca. 300 Euro. An dem Quad entstand kein Sachschaden. Gegen den Quadfahrer wurde ein Verwarngeld ausgesprochen.

Gössenheim. Am Donnerstagmorgen befuhr eine 54-jährige Frau mit ihrem Pkw die Kreisstraße 10 von Gössenheim in Richtung Gambach. Hierbei überquerte eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn von rechts nach links. Eines der Wildschweine wurde durch den Pkw erfasst und flüchtete anschließend in den Wald. Der zuständige Jagdpächter wurde zur Nachsuche des Wildschweines verständigt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Gräfendorf. Am Donnerstag um 05:35 Uhr befuhr eine 57-jährige Autofahrerin die St2302 von Schönau in Richtung Gräfendorf, als ein Reh die Fahrbahn querte. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem das Reh verletzt wurde. Das verletzte Reh wurde umgehend von zuständigen Jagdpächter erlöst. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro

vd/Polizei Gemünden