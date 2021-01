Auffahrunfall in Gemünden

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am vergangenen Freitag wurde eine 44-jährige Frau in einem Lebensmittelmarkt in der Weißensteinstraße beim Diebstahl erwischt. Wie sich jetzt herausstellte, gehen auf das Konto der Dame drei weitere Diebstähle im Zeitraum von Ende August bis heute. Der Beuteschaden beträgt dabei etwa 86,- Euro.

Gegen die Frau wird Anzeige wegen Ladendiebstahl erstattet.

Ohne Fahrerlaubnis Auto gefahren

Gössenheim, Lkr. Main-Spessart. Einem 53-jährigen Mann wurde nach einer Trunkenheitsfahrt im Jahr 2019 die Fahrerlaubnis für 10 Monate entzogen. Im Rahmen von Ermittlungen in anderer Sache stellte sich jetzt allerdings heraus, dass der 53-Jährige trotzdem mehrmals mit einem Firmen-Pritschenwagen von der Baustelle zur Firma pendelte. Gegen den Autofahrer wird Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Wildunfall bei Karsbach

Karsbach, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstagmorgen gegen 07:40 Uhr befuhr ein 44-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2434 von der Hainbuche in Richtung Aschenroth. Kurz vor der Abzweigung nach Weickersgrüben querten mehrere Rehe die Fahrbahn. Der Autofahrer erfasste eines der Tiere, welches verendete. Der Schaden am Pkw VW wird auf ca. 1.000,- Euro geschätzt.

dc/Medungen der Polizei Gemünden