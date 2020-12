Auffahrunfall in Frammersbach - Frau leicht verletzt

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Kreisstraße MSP 21, kurz vor Habichsthal, zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzen Person. Gegen 15:40 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer von Habichsthal nach Frammersbach und geriet dabei in einer langgezogenen Rechtskurve beinahe in den Gegenverkehr. Die ihm entgegenkommende 55-jährige Peugeot-Fahrerin bemerkte das und bremste stark ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Das wiederum realisierte der hinter dem Peugeot fahrende 65-jährige Fahrer eines Suzuki zu spät und fuhr auf diesen auf.

Die Peugeot-Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf rund 7000 Euro.

Inwieweit der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer den Unfall bemerkt hat, bedarf weiterer Ermittlungen. Hinweise auf den Halter dieses Fahrzeugs liegen vor.

Verstoß gegen die Ausgangssperre in Lohr

Lohr-Steinbach. Am Dienstagabend gegen 21:50 Uhr kontrollierte eine Streife der Lohrer Polizei einen Verkehrsteilnehmer auf der Staatsstraße 2435 am Wiesenfelder Berg. Der 23-jährige Fahrer konnte hierbei keinen triftigen Grund für seine Fahrt bzw. seinen Aufenthalt außerhalb seiner Wohnung nach 21:00 Uhr nennen.

Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.