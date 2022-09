Auffahrunfall in Frammersbach

Bei dem Verkehrsunfall wurde keine der Fahrzeugführer verletzt. Es entstand lediglich ein geringer Sachschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen.

Auto in Lohr angefahren - Berursacher flüchtet

Lohr a. Main, Landkreis Main-Spessart Am Donnerstag wurde bei der Polizei Lohr eine Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht entgegen genommen. Demnach wurde ein roter Toyota Yaris zwischen 05:45 und 17:15 Uhr auf dem Parkplatz am Bahnhof in Lohr a. Main von einem unbekannten Pkw angefahren. Ohne seine Personalien am Pkw zu hinterlassen oder die Polizei zu informieren fuhr der Verursacher davon. Am Toyota wurde die rechte hintere Fahrzeugseite stark beschädigt.

Die Polizei Lohr führt die Ermittlungen. Zeugen die im o.g. Zeitraum den Unfall beobachtet haben werden gebeten sich telefonisch 09352/87410 oder per

E-Mail pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de zu melden.

