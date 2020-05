Auffahrunfall in Eußenheim

Am Dienstag bremste gegen 16:20 Uhr ein 19-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 27 zwischen Karlstadt und Eußenheim auf der Fahrbahn ab, um nach links in einen Feldweg einzubiegen. Eine ihm nachfolgende 56-jährige Autofahrerin verzögerte deshalb die Geschwindigkeit ihres Fahrzeuges, was ein ihr nachfolgender 18-jähriger Autofahrer allerdings zu spät bemerkte und auffuhr. Eine dem 18-jährigen Mann folgende Autofahrerin im Alter von 36 Jahren konnte ebenfalls nicht mehr anhalten und fuhr auf den vor ihr schon verunfallten Pkw auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde zwei Personen leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 14.500.- Euro.

Nach Parkplatzrempler in Karlstadt geflüchtet

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart Am Dienstag wurde zwischen 15:00 und 16:00 Uhr an einem in einer Parkbucht, unter der Überführung der Bahnstrecke an der Eußenheimer Str./Ringstraße, geparkten schwarzen Audi der rechte vordere Kotflügel beschädigt. Der Schadenverursacher, welcher vermutlich beim Rangieren an dem Audi hängenblieb, fuhr weiter ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Unfallflucht unter Tel.: 09353/97410.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt