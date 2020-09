Auffahrunfall in Eschau: Zwei Personen leicht verletzt

Der Fahrer eines Skoda fuhr in Richtung Dammbach und musste hierbei verkehrsbedingt zu einem Abbiegevorgang anhalten. Eine ihm unmittelbar folgende Toyota-Fahrerin und ein Suzuki-Fahrer brachten ihre Fahrzeuge noch rechtzeitig zum Stillstand. Eine hieraufhin in gleicher Richtung fahrende Lenkerin eines Audi fuhr sodann auf den Suzuki auf und schob diesen auf die beiden anderen KFZ. Drei der Fahrzeuge mussten nach dem Unfallgeschehen abgeschleppt werden.

Verletzte Krad-Fahrerin bei Verkehrsunfall

Erlenbach-Streit. Am Freitag ereignete sich gegen 14.40 Uhr ein Unfall, bei dem eine 35-jährige Krad-Fahrerin von der Fahrbahn abkam, stürzte und leicht verletzt in eine Klinik eingeliefert werden musste. Die Führerin des Leichtkraftrades war auf der außerörtlichen Schmachtenberger Straße von Mönchberg in Richtung Streit unterwegs und verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das unbeschädigt blieb. Die 35-Jährige konnte sich hiernach nicht mehr aus eigener Kraft helfen und aufstehen. Sie wurde nach etwa zehn Minuten von zwei Verkehrsteilnehmern aufgefunden, die in vorbildlicher Weise reagierten, die Verletzte betreuten und auch einen Notruf absetzten.

Polizei Obernburg/mm