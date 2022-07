Auffahrunfall in Elsenfeld: Fahrerin mit Alkohol am Steuer

Eine 35jährige Audi-Fahrerin fuhr einem vor ihr fahrenden Pkw, Ford auf, so dass dieser über den Bordstein gegen das Brückengeländer geschoben wurde. Dessen Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Die Unfallverursacherin stand zur Unfallzeit unter Alkoholeinfluss; ein Vortest ergab einen Wert von 0,80 mg/l. Der Verursacherin wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Die Feuerwehr Obernburg unterstützte bei der Verkehrsregelung und Fahrbahnreinigung.

Geparkten Pkw angefahren

Erlenbach. Zwischen dem 08.07.22 und dem 09.07.22 wurde ein geparkter Pkw, Opel auf dem Schwimmbadparkplatz durch einen unbekannten Fahrzeugführer angefahren und beschädigt. An dem Opel wurde die hintere Stoßstange eingedrückt, es entstand ein Schaden von ca. 2000

Euro.



Unfall beim Abbiegen

Niedernberg. Am 09.07.22 gegen 18.50 Uhr kam es auf der St 2313 bei einem Abbiegevorgang zu einem Verkehrsunfall. Ein 43jähriger Fahrer eines Pkw Daimler, wollte von der St 2313 nach links auf das Gelände einer Tankstelle einbiegen, hierbei übersah er einen entgegenkommenden Pkw, Renault, und beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die Insassen in Pkw Renault wurden bei der Kollision zum Teil leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Die Feuerwehr Niedernberg war vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von zusammen ca. 10000 Euro.



auf Kundenparkplatz Unfallflucht auf Kundenparkplatz

Wörth. Am 08.07.22 kam es gegen 16.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Presentstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein Pkw, Seat durch einen unbekannten Fahrzeugführer am vorderen Kotflügel beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro

beziffert.