Auffahrunfall in Dettingen

Geparkten VW in Kahl geschrammt

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstag gegen 17.45 Uhr fuhr ein 71-jähriger Mann mit seinem Kia in eine Hofeinfahrt in der Straße Im Mainfeld. Dabei touchierte er einen neben der Einfahrt geparkten VW. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 1.500 Euro.

Renault erfasst Reh bei Alzenau

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am frühen Mittwoch um kurz nach 01 Uhr erfasste ein Renault-Fahrer zwischen Albstadt und Michelbach ein Reh. Dabei wurde der Pkw im Frontbereich beschädigt (1.500 Euro).

dc/Meldungen der Polizei Alzenau