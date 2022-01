Auffahrunfall in der Würzburger Straße in Aschaffenburg

Gegen 16.30 Uhr war eine 60-jährige Toyotafahrerin auf der Würzburger Straße stadteinwärts unterwegs. Kurz vor der Abzweigung zur Kihnstraße prallte ihr Wagen aus bisher ungeklärten Gründen in das Heck eines Anhängergespanns, das aus einem Nissan und einem Anhänger bestand, auf dem ein Motorrad geladen war. Anschließend kam der Toyota nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem geparkten VW Transporter und schob diesen noch auf einen ebenfalls geparkten Mercedes Kleintransporter. Der Toyota kam schließlich quer zur Fahrbahn über zwei Fahrspuren zum Stehen.

Die Toyotafahrerin wurde von der Besatzung eines Rettungswagens durchgecheckt, war jedoch ebenso wie die beiden Insassen des Nissan unverletzt geblieben. Am Toyota, am VW Transporter und am Anhänger, der am Nissan hing, waren wirtschaftliche Totalschäden entstanden, sie mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf weit über 10.000 Euro. Die Feuerwehr Aschaffenburg war im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern.

Ralf Hettler