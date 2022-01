Auffahrunfall in Bürgstadt - Fahrer im Krankenhaus

Gegen 7.25 Uhr befuhr ein Polo-Fahrer die Staatsstraße 2309 von Bürgstadt kommend in Richtung Großheubach. Aus Unachtsamkeit fuhr er einem vorausfahrenden VW, kurz vor dem Tunnal, auf. Der Unfall war so heftig, dass die Airbags im Fahrzeug des Verursacherfahrzeugs auslösten, und dessen Fahrer zur vorsorglichen Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Gesamtschaden schlägt mit rund 15.000 Euro zu Buche.

Unfallflucht - Skoda in Miltenberg angefahren

Miltenberg. Am Mittwoch wurde in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 13:45 Uhr im Burgweg ein geparkter Skoda angefahren. Der unbekannte Verursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg