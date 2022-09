Auffahrunfall in Baustelle

Gegen 10:30 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Lohr zu einem Auffahrunfall. Im dortigen Bereich finden derzeit Bauarbeiten an der Fahrbahndecke statt, weshalb die Fahrerin eines Skoda abbremsen musste. Der hinter ihr befindliche Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr in der Folge mit seinem Pkw der Skoda Fahrerin auf. Bei dem Verkehrsunfall entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Meldung der Polizei Lohr/fka

Graffiti an Wand von Umspannwerk gesprüht

Karlstadt. Zwischen dem 09.09.2022 und Sonntag, den 18.09.2022 um 15:00 Uhr wurde an die Wand des Umspannwerks an der Bundesstraße 26 zwischen Gambach und Wernfeld ein Graffiti gesprüht. Es handelt sich um einen ca. 2,5 x 1,5 Meter großen Schriftzug mit den Lettern „FWK“. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200,- Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353 /97410.

Meldung der Polizei Karlstadt