Auffahrunfall in Alzenau -Zwei verletzte

Am 23.09.2021, gegen 12:49 Uhr befuhr ein 3er BMW in Hörstein die Dettinger Straße in Fahrtrichtung Alzenau. Hinter ihm fuhr ein BMW, X3, in gleicher Fahrtrichtung. Der 26-jährige BMW-Fahrer setzte den Fahrrichtungsanzeiger, bremste ab und wollte nach rechts in ein Grundstück einfahren. Der 31-jährige X3-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Im 3er BMW wurde neben dem Fahrer auch der 22-jährige Beifahrer leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt 5.000,- Euro.

Alzenau - Eine 70-jährige Pkw-Fahrerin stellte ihren lilafarbenen Toyota am Donnerstag in der Zeit von 8 bis 8.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Bezirksstraße in Wasserlos ab. Als sie wieder zu ihrem Pkw zurückkam, wurde sie von einer aufmerksamen Zeugin angesprochen, dass ein grauer Mercedes gegen ihren geparkten Wagen gefahren sei und seine Fahrt fortsetzte, ohne Anzuhalten. Die Zeugin notierte sich das Kennzeichen und übergab es der Halterin, die daraufhin Anzeige bei der PI Alzenau erstattete. Der Sachschaden an ihrem Toyota beläuft sich auf geschätzte 750,- Euro. Aufgrund der aufmerksamen Zeugin kann der Unfallverursacher ermittelt werden und muss sich mit einem Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort auseinandersetzen.

Alzenau - In der Zeit von Mittwoch, 22.09.2021, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 23.09.2021, 09:00 Uhr, wurden in Wasserlos, Berzirksstraße/Rubenstraße, zwei Wahlplakate mit schwarzer und rosa Farbe beschmiert. Hier wurde die Aufschrift „HEUCHLER" angebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200,- Euro.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg