Auffahrunfall in Alzenau-Michelbach

Bei einem Auffahrunfall auf der Staatsstraße 2305, Höhe Michelbach, entstand am Dienstagnachmittag um 14 Uhr ein Schaden von 2.500 Euro. Ein 35-jähriger Sprinter-Fahrer war auf den vorausfahrenden VW eines 60-jährigen Mannes aufgefahren. Beide Fahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Da der Sprinter nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden.

Fehler beim Wenden

Karlstein-Dettingen. Bei einem Verkehrsunfall in der Frankenstraße entstand am Dienstagabend ein Gesamtschaden von 3.500 Euro. Um 22.30 Uhr fuhr ein 52-jähriger Honda-Fahrer auf der Frankenstraße in Richtung Hanauer Landstraße. Am Ende der Straße wollte er wenden. Dabei kollidierte er mit dem Fiat eines 31-jährigen Mannes, der in die gleiche Richtung fuhr und an dem Honda vorbeifahren wollte. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Renault-Fahrerin flüchtig Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstagmorgen gegen 08 Uhr beschädigte eine bisher unbekannte Renault-Fahrerin beim Ausparken in der Hauptstraße einen geparkten Renault. Trotz eines Schadens von circa 300 Euro, fuhr sie unverrichteter Dinge weiter. Dabei wurde sie von Zeugen beobachtet, die sich auch das Kennzeichen notierten. Die Alzenauer Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Kahl. Am Dienstag zwischen 07.30 und 16.30 Uhr wurde ein Opel, der auf dem Parkplatz an der Oberen Fallermühle abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Verursacher hatte den Opel offensichtlich beim Ein- oder Ausparken am linken hintern Radlauf beschädigt (500 Euro) und war anschließend geflüchtet.

Hinterachse an Sprinter geklaut

Blankenbach. Am frühen Dienstag wurden an einem Sprinter, der auf dem Gelände einer Firma in der Straße Am Krähenstein abgestellt war, Teile im Wert von ca. 12.000 Euro ausgebaut. Um 00.15 Uhr hatten zwei Unbekannte das Firmengelände betreten. Sie öffneten ein Fenster des Sprinters und gelangten so in den Fahrzeuginnenraum. Anschließend bockten sie den Sprinter mit einen vorgefundenen Wagenheber auf und bauten die Hinterachse aus. Aus dem Motorraum entwendeten sie außerdem den Turbolader. Das Diebesgut wurde vermutlich mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.