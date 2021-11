Auffahrunfall in Alzenau - Geringer Sachschaden

Gegen 12.15 Uhr fuhr ein 25-jähriger Fahrschüler mit einem Hyundai von Alzenau in Richtung Kahl. Kurz vor der Anschlussstelle Alzenau Mitte musste er verkehrsbedingt abbremsen. Dies übersah offenbar ein 33-jähriger Daewoo-Fahrer und fuhr leicht auf. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Unachtsam Tür geöffnet

Kahl. Am Donnerstag um kurz vor 11 Uhr parkte ein 66-jähriger Nissan-Fahrer auf einem Parkplatz in der Hanauer Landstraße. Als ein 51-jähriger Nissan-Fahrer neben ihm einparkte, öffnete er plötzlich seine Fahrertür, so dass die Tür gegen den Kotflügel schlug. Der Schaden an den beiden Fahrtzeugen wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Zaun beschädigt

Westerngrund, Lkr. Aschaffenburg. Bereits zwischen Donnerstag und Freitag letzter Woche beschädigte ein Unbekannter den Metallzaun des Recyclinghofs in der Waldstraße. Warum der Täter den Zaun aufflexte oder aufzwickte ist derzeit nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt 1.500 Euro.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

mci / Quelle: Polizei Alzenau