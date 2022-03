Auffahrunfall im Tunnel bei Großheubach: erhebliche Verkehrsbehinderungen

Auf Grund eines Rückstaus vom Kreisverkehr in Bürgstadt kam der Verkehr im Tunnel zum Stehen. Der 36-jährige Unfallverursacher erkannte das Stauende zu spät und kollidierte mit einem Renault. Der Renault wurde durch den Zusammenstoß auf den davor stehenden Hyundai geschoben. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Der Renault war durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit, so dass der Tunnel für die Zeit der Unfallaufnahme und der Abschleppung in Fahrtrichtung Bürgstadt gesperrt wurde. Hierdurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich Miltenberg und Großheubach.

Verkehrsunfall in Miltenberg

Am Freitag gegen 22 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem BMW in Miltenberg von der Luitpoldstraße in die Mainstraße ein. Hierbei verlor dieser aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Deshalb kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte er gegen einen Baum. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Unfallflucht in Großheubach: Zeugen gesucht

Bereits am Montag, 28. Februar gegen 17.30 Uhr, rangierte ein Kranfahrzeug im Steigeweg 11 in Großheubach. Hierbei touchierte das Kranfahrzeug einen ordnungsgemäß abgestellten Anhänger für den Transport von Mini-Bagger am linken Radkasten. Das Kranfahrzeug, sowie die Halter des beschädigten Anhängers waren zur Tatzeit an verschiedenen Baustellen im Steigeweg tätig. Der Fahrzeugführer des Kranfahrzeuges verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Miltenberg, Tel. 09371/9450, zu melden.

