Auffahrunfall beim Rückwärtsfahren in Lohr

Am Mittwochnachmittag gegen 15:50 Uhr kam es in Lohr an der Kreuzung Rechtenbacher Straße/Westtangente zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger VW-Fahrer, der sich auf der Linksabbiegerspur Richtung Aschaffenburg eingeordnet hatte, fuhr los als die Ampel für Rechtsabbieger grün zeigte. Als er nach wenigen Metern seinen Rotlichtverstoß bemerkte, setzte er mit seinem Fahrzeug zurück und stieß hierbei mit seinem Heck gegen die Front des hinter ihm wartenden BMW eines 33-Jährigen.

Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 4500 Euro.