Auffahrunfall bei Stockstadt

Ein 21-Jähriger musste gegen 19.40 Uhr verkehrsbedingt seinen Transporter abbremsen. Dies erkannte ein nachfolgender Toyota-Fahrer zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von 4500 Euro.

Hösbach. Eine geringe Menge Betäubungsmittel konnten Beamte der Verkehrspolizei am Samstag sicherstellen. Bei der Kontrolle eines Renault an der Ausfahrt Hösbach um 20.45 Uhr hatte ein 24-Jähriger aus Baden-Württemberg die nicht erlaubten Drogen in seinem Rucksack. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige, das Marihuana stellten die Beamten sicher.

mkl/VPI Aschaffenburg-Hösbach