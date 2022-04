Auffahrunfall auf der Mainbrücke bei Klingenberg am Donnerstag

Am Donnerstag Nachmittag ist es gegen 16:30 Uhr auf der Mainbrücke zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine Kleinheubacherin war hier mit ihrem VW Golf in Richtung Winzerfestplatz unterwegs und musste ihren Wagen verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender Röllfelder bemerkte das Bremsmanöver zu spät und fuhr mit seinem BMW auf den stehenden Golf auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW-Fahrer leicht verletzt und musste sich ins Erlenbacher Klinikum zur Behandlung begeben. Der angerichtete Sachschaden an den beiden Autos beträgt ca. 11.000 Euro.

An Volvo hängen geblieben - 1.000 Euro Sachschaden

Obernburg (Landkreis Miltenberg). In dem Zeitraum zwischen Mittwoch 20 Uhr und Donnerstag 8.30 Uhr ist in der Nibelungenstraße in Obernburg ein Volvo beschädigt worden. Ein noch unbekannter Fahrezugführer dürfte im Tatzeitraum beim vorbeifahren an dem am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen Volvo hängen geblieben sein. Hierbei wurde der Volvo im Bereich der Fahrertüre und der Vorderachse verschrammt. Der Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro.

Unbekannte steheln Katalysator eines Mitsubishi Carisma

Elsenfeld (Landkreis Miltenberg). In dem Zeitraum zwischen Dienstag 10 Uhr und Donnerstag 8.30 Uhr entwendeten Unbekannte den Katalysator eines Mitsubishi Carisma. Die Besitzerin des grauen Wagens wollte am Donnerstag Morgen gegen 8.30 Uhr mit ihrem Pkw losfahren und bemerkte nach dem Start ungewohnte Fahrgeräusche. Bei der Begutachtung stellte die Elsenfelderin fest, dass man den Katalysator ihres Pkws abgeflext hatte. In den letzten Tagen wurden bereits zwei weitere Katalysatorendiebstähle angezeigt. Die Katalysatoren werden für gut 500 Euro gehandelt.

Krötenzaun gestohlen

Kleinwallstadt (Landkreis Miltenberg). In dem Zeitraum zwischen dem 1. April und dem 4. April haben Unbekannte den Krötenzaun an der Kreisstraße zwischen Hofstetten und Kleinwallstadt entwendet. Die Diebe ließen den zum Schutz der wandernden Kröten aufgestellten Zaun samt Befestigungspfosten mitgehen. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 300 Euro.

Quelle: Polizei Obernburg/ lesa