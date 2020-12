Auffahrunfall auf der Großostheimer Straße in Aschaffenburg

Meldungen aus dem Stadtgebiet Aschaffenburg

Nilkheim: Ein VW fuhr am Dienstag, gegen 17:20 Uhr, die Großostheimer Straße von Großostheim kommend in Fahrtrichtung Südring. Kurz vor der Einmündung des Lorbeerweges, übersah der 23-jährige Fahrer einen vorausfahrenden Audi und fuhr diesem auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser weiter in das Heck eines Suzuki geschoben. Keiner der drei beteiligten Autos war noch fahrbereit, weshalb sie abgeschleppt werden mussten. Zudem wurde die 31-jährige Fahrerin des Suzuki leicht verletzt und daher einem Krankenhaus zugeführt. Der 23-jährige Unfallverursacher und die 57-jährige Audi-Fahrerin blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Leider: Audi angefahren und geflüchtet

Ein Audi wurde im Zeitraum von Sonntag, 15:30 Uhr bis Dienstag, 15 Uhr von einem unbekannten Autofahrer angefahren. Das Auto stand am Friedrich-Krane-Platz abgestellt und weist nun einen Schaden linksseitig am Kotflügel auf. Dieser beläuft sich im vierstelligen Bereich. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Innenstadt: Mehrere Täter beschädigen Dekoration der City Galerie

Auf dem obersten Parkdeck der City Galerie wurden am Montagabend, gegen 19 Uhr, drei bis vier Jugendliche gesichtet, die sich an den dort befindlichen Lichterketten zu schaffen machten. Die unbekannte Tätergruppe konnte nicht mehr angetroffen werden. Jedoch wurde die beschädigte Lichtdekoration vorgefunden. Sie war teilweise abgerissen und zerrissen. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Meldungen aus dem Kreis Aschaffenburg

Fahrzeug verliert Kanister in Großostheim

Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Dienstagmorgen, gegen 10 Uhr, die Kreisstraße AB 8 in Richtung B26 aus Richtung des Flugplatzes kommend entlang. Hierbei verlor er einen leeren Benzinkanister, der von einem entgegenkommenden Pkw BMW mit der Fahrzeugfront erfasst wurde. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Außenspiegel abgefahren - schwarzer Pkw flüchtig in Stockstadt

Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte in der Nacht vom Montag auf Dienstag einen Hyundai. Dieser stand in der Schwabenstraße geparkt und weist nun einen abgefahrenen linken Außenspiegel auf. Am Hyundai entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden. Vor Ort wurden das schwarze Gehäuse eines weiteren Außenspiegels gefunden, das dem Unfallflüchtigen zuzuordnen ist.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Fahrzeug in Stockstadt verkratzt

Ein unbekannter Täter ritzte im Zeitraum von Freitag, 17 Uhr bis Samstag, 20 Uhr ein „P“ in die Heckklappe einen Ford. Dieser war in der Friedrich-Ebert-Straße geparkt und wurde hierdurch im dreistelligen Bereich beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

stru/Polizei Aschaffenburg